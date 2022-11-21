شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد ومروان حمدى ينتظمان فى مران المصرى بعد العودة من الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الإثنين، مشاركة الثنائي الدولي حسين السيد ومروان حمدي، وذلك عقب عودتهما من معسكر منتخب مصر الوطني بالكويت والذي شهد خوض المنتخب لمباراة ودية أمام نظيره البلجيكي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وحرص إيهاب جلال، المدير الفني للمصري، على الاجتماع باللاعبين قبيل انطلاق المران للشد من أزرهما ومطالبتهما ببذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد خوض المصري لمباراته بدور الثمانية من بطولة كأس مصر موسم 2022/2021 والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك، وهي المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

ويستعد المصري لملاقاة نظيره فريق الزمالك في مباراة دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الكروي 2022/2021، والمقرر إقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.