شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: وجودى فى الزمالك ليس زيارة.. وأتمنى التوفيق للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي، عن سعادته بالتواجد اليوم داخل بيته فى مقر القلعة البيضاء. وقال مصطفى محمد، فى تصريحات للموقع الرسمى، إن وجوده فى مقر النادي اليوم ليس زيارة، ولكنه أمر طبيعى أنه يتواجد داخل بيته صاحب الفضل عليه.

وأضاف البلدوزر، أنه كان حريصا خلال هذه الإجازة على الحضور لمقر نادى الزمالك ومشاهدة تدريبات الفريق ومؤازرة اللاعبين والاطمئنان على زملائه.

وأعرب مصطفى محمد عن أمنيته بالتوفيق والنجاح وتحقيق البطولات لناديه الزمالك خلال الفترة المقبلة ومواصلة مسيرة العمل الناجحة.

وتواجد مصطفى محمد، فى مقر القلعة البيضاء مساء اليوم الاثنين، وحرص على الحضور لملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي لمؤازرة الفريق ومشاهدة تدريبات الأبيض فى إطار الاستعداد للفترة المقبلة، وكان فى استقباله اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي.

من جهته حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على استقبال مصطفى محمد داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وعقد جلسة سريعة معه ووجه له التهنئة على الأداء الذى يقدمه مع منتخب مصر وناديه خلال الفترة الأخيرة، وطالبه بالاستمرار على نفس المستوى ومواصلة مسيرة النجاح وتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة خاصة أنه من أبناء الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.