شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعادل سلبياً مع سيراميكا فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا طلائع الجيش وسيراميكا سلبيا في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل بمعسكر الفريق بالقاهرة.

ودخل فريق طلائع الجيش المعسكر السبت الماضى وخاض ودية مع الداخلية عصر الأحد الماضى وخسرها بهدفين مقابل هدف، فيما واجه الاتحاد السكندرى مساء الجمعة وفاز عليه بهدفين دون رد ثم واجه حرس الحدود أمس الأحد ثم سيواجه سيراميكا اليوم الاثنين.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.