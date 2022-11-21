شكرا لقرائتكم خبر عن حازم حسنى مرشحا لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولى للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، انتخابات الاتحاد الدولي للعبة علي مقعد العضوية. ومن المقرر إقامة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد الدولي للرماية بمدينة شرم الشيخ على هامش بطولة العالم التى تستضيفها مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستضيف مصر بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى بمدينة الالعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتي 4 ديسمبر.

البطولة تجمع افضل اللاعبين المصنيفين دوليا ويبلغ عددهم 12 راميا فى لعبة الخرطوش والمسدس والبندقية .

بطولة كأس الرئيس تقام علي ملاعب المدينة الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة بمشاركة ١٣٠ رام ورامية من ٤٣ دولة حول العالم .

وتأمل مصر ان يحقق عزمي محيلبه ميدالية ذهبية في منافسات بطولة كأس الرئيس خصوصا بعد الانجازات الاخيرة التي حققها وأهمها التأهل لاولمبياد باريس ٢٠٢٤.