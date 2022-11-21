شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى يدعمون معلول بالمونديال: "ادلع يا على".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر "تويتر" فيديو لدعم نجوم الفريق للتونسي علي معلول الذي يقود نسور قرطاج في كأس العالم المقام حاليًا بقطر.

وأرسل نجوم الاهلي كل عبارات الدعم والحب والمساندة لزميلهم معلول متمنين له التألق مع منتخب تونس.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأحد 27 نوفمبر باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.

وفي الدوري المصري، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكراً للغاية على الصدارة، مستغلاً تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب.