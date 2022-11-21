شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى بطولة العالم للكونغ فو بإندونيسيا بـ18 لاعباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شريف مصطفى، رئيس الاتحادات المصري والأفريقي والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، مشاركة المنتخب المصري فى بطولة العالم للووشو كونغ فو التى تقام فى مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا خلال الفترة من 2 إلى 11 ديسمبر المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني للوشوو كونغ فو بـ18 لاعباً ولاعبة يخوضون منافسات الأساليب والساندا فى بطولة العالم التى تشهد مشاركة 90 دولة بنحو 1800 لاعب ولاعبة.

وكشف شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، عن تواجد لاعبي منتخب الساندا في معسكر داخل كلية تربية رياضية بجامعة الإسكندرية، فيما يعسكر منتخب الأساليب فى المركز الأولمبي استعدادا لبطولة العالم.

وأضاف أن منتخب الساندا سوف ينضم إلى منتخب الأساليب في معسكر واحد يقام في المركز الأولمبي حتى موعد السفر إلى إندونيسيا للمشاركة في بطولة العالم من أجل إتاحة أكبر قدر من التركيز بين عناصر المنتخب استعدادا لبطولة العالم.

وتابع شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو أن بطولة العالم تشهد منافسات قوية بين الدول المتنافسة الأمر الذي يستلزم التركيز الشديد من جانب عناصر المنتخب وهو ما تم بالفعل العمل عليه من خلال إقامة معسكر مبكر قبل انطلاق بطولة العالم بفترة كبيرة.

وذكر شريف مصطفى أنه سيتم إعلان عناصر المتخب المشارك في بطولة العالم بأندونيسيا بعد انضمام معسكر الساندا إلى معسكر الأساليب المقام في المركز الأوليمبي عبر اختيار أفضل العناصر والمتوقع لها حصد المنافسة بقوة وحصد مراكز متقدمة.