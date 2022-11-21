شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين 4 لاعبين لاختيار بديل على معلول فى تشكيل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، بين الرباعى محمد أشرف ورأفت خليل وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا لاختيار أحدهم للمشاركة فى الجبهة اليسرى بديلاً للتونسى على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر والموجود حاليا مع منتخب بلاده في كأس العالم المقامة حالياً بقطر.

ويميل كولر للدفع بمحمد أشرف في الجبهة اليسرى بداية من مواجهة المقاولون العرب في ظل الإمكانيات الفنية والبدنية التى يتمتع بها اللاعب الصاعد، والتى ظهرت فى التدريبات الأخيرة.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأحد 27 نوفمبر باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.

وفي الدوري المصري، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكراً للغاية على الصدارة، مستغلاً تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب.