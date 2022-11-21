شكرا لقرائتكم خبر عن شباب وناشئو الفروسية فى معسكر إعداد حتى إشراف الخبير الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم فرسان المنتخب الوطنى للشباب والناشئين فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، تحت إشراف الخبير الأجنبي كريستيان جريجوري، والذى بدأ اليوم الاثنين وينتهى بعد غد الأربعاء.

وتم اختيار الفرسان المنضمين للمعسكر بناءً على ترشيحات الخبير الأجنبي الذى حضر إلى القاهرة فى أكتوبر الماضي، وشاهد وتابع بعض حلقات من بطولة الجمهورية للفروسية، وسوف يتولى الخبير الأجنبى تدريب الفرسان خلال المعسكر لتصفية الأسماء واختيار العناصر النهائية التى سوف تمثل منتخبى الشباب والناشئين خلال الفترة المقبلة فى البطولات المختلفة.

ويتزامن المعسكر مع تعاقد الاتحاد المصري للفروسية مع المدير الفني البلجيكي ستاني فان باسن لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول والذي يعد من أفضل 5 مدربين على مستوى العالم ، وتولى من قبل تدريب عدد من المنتخبات الوطنية الأجنبية منها منتخب السعودية والذى حقق معه برونزية أوليمبياد لندن 2012 ، ومنتخب المكسيك ومنتخب أيرلندا، ويتولى حاليا المستشار الفني للاتحاد الإنجليزي للفروسية .