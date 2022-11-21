شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يظهر فى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك السابق المحترف فى نادى نانت الفرنسي، فى مقر القلعة البيضاء مساء اليوم الاثنين.

وحرص مصطفى محمد على الحضور لملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي لمؤازرة الفريق ومشاهدة تدريبات الأبيض فى إطار الاستعداد للفترة المقبلة، وكان فى استقباله اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي.

من جهته حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على استقبال مصطفى محمد داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وعقد جلسة سريعة معه ووجه له التهنئة على الأداء الذى يقدمه مع منتخب مصر وناديه خلال الفترة الأخيرة، وطالبه بالاستمرار على نفس المستوى ومواصلة مسيرة النجاح وتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة خاصة أنه من أبناء الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.