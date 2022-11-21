شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الخشاب يعتذر عن عدم استكمال مشواره مع المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شريف الخشاب المدير الفني للمنيا باعتذار رسمى عن عدم استكمال مشواره مع الفريق لمجلس الإدارة، بعدما قاد الفريق فى لقاء وحيد أمام الفيوم وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الجولة الماضية.

ويحتل المنيا المركز الثالث عشر فى جدول المجموعة الأولى بالقسم الثانى برصيد 3 نقاط، ولم يحقق الفريق أى انتصار منذ انطلاق المسابقة حتى الآن.

وكان مجلس إدارة المنيا تعاقد مع شريف الخشاب بعد رحيل أمير عزمى مجاهد بعد الجولة الرابعة للمسابقة نظرا لسوء النتائج، وتعاقدت الإدارة مع نجم المحلة الأسبق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .

واعتذر الخشاب عن عدم الاستمرار مع المنيا بسبب الاختلاف في الأمور المادية وعدم الوفاء بالعقود مع اللاعبين وهو ما سيؤدى لأزمة خلال الأيام المقبلة لذا فإنه فضل الرحيل بهدوء بعيدا عن افتعال الأزمات.