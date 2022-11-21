اخبار الرياضه

الامارات | البراري يجدد رعايته لفريق «تورك» للدراجات الهوائية

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن البراري يجدد رعايته لفريق «تورك» للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق «تورك» للدراجات الهوائية، وهو فريق للمواطنين الإماراتيين الهواة، عن تجديد الرعاية من قبل شركة البراري للعقارات للعام الثالث على التوالي، في واحدة من النماذج البارزة في تطبيق المسؤولية المجتمعية من قبل شركة وطنية لدعم أبناء الدولة في النشاطات والمجتمعية.
وتأتي هذه الرعاية لتعزز من طموحات فريق «تورك» الذي يستعد للمشاركة في السباقات الرئيسية لبطولة السلم للسباقات الهوائية، الأكبر من نوعها على مستوى العالم على صعيد بطولات الدراجات الهوائية الهواة، بعدما سجل الفريق حضوراً بارزاً في السباقات المحليه و الخارجيه بالموسم الحالي وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.
من جهته، قال مدير فريق «تورك» زعل خليفة بن زعل: «تعتبر شركة البراري، إحدى أكبر الشركات العقارية في الدولة، وقد تميزت بكون مشاريعها صديقة للبيئة، وهو ما يجعلنا نفتخر بالارتباط بها بالنظر لكون أهداف فريقنا للدراجات الهوائية الترويج لتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا