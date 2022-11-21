ليفاندوفسكي جاهز لقيادة بولندا في مواجهة المكسيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتقد فويتشيك تشيزني، حارس مرمى منتخب بولندا لكرة القدم، أن روبرت ليفاندوفسكي جاهز لقيادة بلاده في بطولة كأس العالم، التي ربما ستكون الأخيرة للعديد من لاعبي الفريق.

ويفتتح المنتخب البولندي مبارياته في المجموعة الثالثة بمواجهة المنتخب المكسيكي اليوم.

واحتل المنتخب البولندي المركز الثالث مرتين في نسختي 1974 و1982 ولكنه لم يعبر دور المجموعات في آخر ثلاث مشاركات بالمونديال.

متحمس للغاية

وقال تشيزني أمس «إن البطولة في قطر بالتأكيد مهمة للغاية بالنسبة لأفضل لاعب في العالم خلال العام. أرى أنه متحمس للغاية».

وأضاف «لا يوجد لدى أي شخص شكوك بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. يود أن يؤكد طموحاته هنا».

ويعتقد تشيزني (32 عاما) أن بطولة كأس العالم الحالية ستكون الأخيرة له، وعلى الأرجح ستشهد آخر ظهور لليفاندوفسكي على المسرح العالمي بعمر 34 عاما. ويريد بداية قوية من المنتخب البولندي.

وأكد «هذه آخر بطولة كأس عالم لي، وربما لآخرين أيضا. سيكون من الرائع أن نحقق نجاحا يمكننا تذكره».

ويجب على تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب المنتخب البولندي أن يواجه السعودية والأرجنتين في هذه المجموعة.

وقال «كلهم منافسون أقوياء، كلهم يريدون التأهل. 16 فريقا سيعودون لبلادهم. لا نريد أن نكون واحدا من بين 16 فريقا عليهم العودة لبلادهم. نريد أن نبقى».

من جهته أكد جييرمو أوتشوا حارس المكسيك، الذي يشارك في كأس العالم لكرة القدم للمرة الخامسة في قطر، أنه يريد غرس الشعور بالطمأنينة لدى تشكيلة شابة لتجنب الرهبة في أول مباراة أمام بولندا.

وخرجت المكسيك من دور 16 في كل نسخ كأس العالم منذ 1994.

الهداف التاريخي

ومنذ نسخة 2018 فقدت المكسيك المدافع رفائيل ماركيز، أحد أفضل لاعبيها على الإطلاق، بعد اعتزاله، كما استبعد المدرب جيراردو مارتينو الهداف التاريخي خافيير هرنانديز رغم حالته الجيدة هذا الموسم ليصدم الجماهير.

وأبلغ أوتشوا (37 عاما) خلال مؤتمرا صحفيا «يوجد الكثير من اللاعبين الشبان بدون أي خبرة في كأس العالم، جزء من وظيفتي أن أوفر الطمأنينة والهدوء يوميا في التدريبات لأنه من السهل أن تنفلت المشاعر في كأس العالم وهذا قد يكون جيدا أو خطأ».

والتقى المنتخبان تسع مرات من قبل، فاز كل منهما ثلاث مرات وتعادلا ثلاث مرات، لكن بولندا لم تتغلب على المكسيك منذ 1978، في مواجهتهما الوحيدة بكأس العالم.

وسيتعين على دفاع المكسيك الحد من خطورة مهاجم بولندا روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما) الذي يسعى لتعويض إخفاقاته السابقة بكأس العالم.

وأوضح أوتشوا «نظريا يبدو منافسنا مرشحا لبلوغ الدور التالي، لكننا نعرف أننا يمكننا التنافس بفريقنا الحالي، نريد التقدم بالبطولة، لا يوجد منافس سهل».