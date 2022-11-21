شكرا لقرائتكم خبر لاعبو إيران يمتنعون عن ترديد النشيد الوطني منتخب إنجلترا مزق شباكهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق منتخب إنجلترا أمس فوزا كاسحا على نظيره الإيراني بنتيجة 6-2 في افتتاح مباريات البلدين في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

فعلى ملعب خليفة الدولي ضرب منتخب «الأسود الثلاثة» بقوة، ودشن بداية رائعة في البطولة، ليضمن مبكرا صدارة مجموعته والتي تضم كذلك منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

وحقق المنتخب الإنجليزي الانتصار الكبير بفضل أهداف جود بلينغهام وثنائية بوكايو ساكا، بواقع هدف في كل شوط، ورحيم سترلينغ والبديلين ماركوس راشفورد وجاك جريليش. وأحرز مهدي طارمي هدفي إيران خلال الشوط الثاني.

وتلقى منتخب إيران ضربة قوية في بداية اللقاء حين تعرض حارسه علي رضا بيرانفاند لإصابة في الأنف عقب اصطدامه بأحد زملائه، وبعد وقت طويل من العلاج داخل الملعب، جرى استبداله بالحارس الآخر سيد حسين حسيني في الدقيقة 20، ليبدأ بعدها مسلسل الأهداف الإنجليزية في شباك الحارس البديل.

أطول وقت بدل ضائع

وافتتح جود بلينغهام التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 35 بضربة رأسية، بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيسر لوك شو.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 44 بعد وصول الكرة إليه من المدافع هاري مغواير، قبل أن يختتم رحيم ستيرلينغ الشوط الأول بهدف ثالث عند الدقيقة الأخيرة مستفيدا من تمريرة القائد هاري كين.

واحتسب حكم المباراة البرازيلي رافائيل كلاوس 16 دقيقة كوقت بدل من الضائع، بسبب توقف المباراة لعلاج الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الإنجليزي سيطرته، وسط أداء متواضع لنظيره الإيراني، وعاد بوكايو ساكا لضيف الهدف الثاني له والرابع لـ»الأسود الثلاثة» بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 62.

وقلص مهدي طارمي النتيجة في الدقيقة 65 بتسجيل الهدف الوحيد لمنتخب إيران بعد كرة وصلته من اللاعب علي غولي زاده.

لكن البديل ماركوس راشفود أعاد الفارق مجددا بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 71، بعد تمريرة من هاري كين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، سجل البديل الآخر جاك غريليش الهدف السادس والأخير بعد تمريرة من كالوم ويلسون، وهو كذلك شارك في الشوط الثاني.

وقبل لحظات من نهاية المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها طارمي الهدف الثاني لإيران.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي في الجولة الثانية مع نظيره الأمريكي يوم الجمعة المقبل على ملعب البيت، بينما يلتقي منتخب إيران مع ويلز في نفس اليوم على ملعب أحمد بن علي.

مشكلة التذاكر وبيان الفيفا

إلى ذلك أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانا رسميا بشأن مشكلة تذاكر مباراة إنجلترا أمام إيران في بطولة كأس العالم.

وكان هناك عدد كبير من المقاعد الشاغرة عند بدء المباراة، قبل أن تبدأ المدرجات في الامتلاء تدريجيا خلال الشوط الأول، حيث بدا أن هناك مشكلة في تطبيق (فيفا تيكيتينج) لحجز التذاكر.

وفي بيان صدر قبل انطلاق المباراة، ذكر فيفا «يواجه بعض المشجعين حاليا مشكلة في الوصول إلى تذاكرهم عبر تطبيق فيفا تيكيتينج، ويعمل فيفا على حل تلك المشكلة».

أضاف فيفا «في غضون ذلك، يتعين على المشجعين الذين لا يمكنهم الوصول إلى تذاكرهم التحقق من حسابات البريد الالكتروني التي استخدموها للتسجيل في التطبيق للحصول على مزيد من الإرشادات».

أوضح فيفا «في حالة عدم تمكن المشجعين من الوصول إلى حسابات البريد الالكتروني الخاصة بهم، فإن نقطة حل التذاكر في الملعب ستكون قادرة على الدعم. نشكر المشجعين على تفهمهم لأننا نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن».

من جهة ثانية لم يردد لاعبو المنتخب الإيراني النشيد الوطني قبيل مباراتهم الافتتاحية ببطولة كأس العالم لكرة القدم أمام المنتخب الإنجليزي، وقام التليفزيون الإيراني بقطع البث.

ويعتقد نشطاء إيرانيون أن تصرفات اللاعبين كانت إيماءة لدعمهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد.