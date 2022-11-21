الأخضر يأمل في كسر افتتاحيات المونديال أمام التانجو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعول أفراد المنتخب السعودي الكروي الأول، عند الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة اليوم، على ملعب لوسيل أن يكرر اللاعبون مشاركة زملائهم في أول مونديال سعودي بأمريكا 1994، حين ينازلون منتخب التانجو الأرجنتيني (بطل نسختي 1978 و1986) في مستهل افتتاح مشواره لمجموعته الثالثة في مونديال قطر 2022، والتي تضم إلى جانب منتخبي لقاء اليوم (بولندا ـ المكسيك).

ويخوض المنتخب السعودي لقاء اليوم في سادس مشاركة مونديالية له، بإشراف الفرنسي هيرفي رينارد الذي قضى 4 مراحل لإعداد الأخضر لهذا المونديال، بعد مشاركاته في مونديالات أمريكا 1994، وفرنسا 1998، وكوريا الجنوبية واليابان(معا) 2002، ورسيا 2018.

4 مناسبات سابقة

واجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني في 4 مناسبات سابقة، منها مباراة واحدة رسمية. إذ كانت أول مباراة بينهما في 1988 ببطولة كأس أستراليا الذهبية التي استضافتها أستراليا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، سجلهما ماجد عبد الله، وهيرنان دياز (هدف في مرمى فريقه).

وكانت المباراة الثانية التي جمعت بينهما في بطولة كأس أستراليا الذهبية 1988، أيضا، وذلك لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة، وفازت الأرجنتين باللقاء بثنائية نظيفة.

وخسر المنتخب السعودي من الأرجنتين، في بطولة كأس العالم للقارات 1992، وتحديدا في المباراة النهائية للبطولة بـ3 أهداف مقابل هدف، وسجل للأخضر اللاعب سعيد العويران.

السلسلة التاريخية

المواجهة الأخيرة كانت في 2012 بملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في إطار ودّي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وشارك فيها قائد المنتخب الأرجنتيني لونيل ميسي، الذي لم ينجح في هز شباك المنتخب السعودي، الذي سبق أن واجه منتخبات عربية إلى جانب مباراته ضد السعودية، إذ واجه منتخب قطر مرتين، خرج في الأولى فائزا بـ3 أهداف دون مقابل، في مباراة ودية أقيمت بالدوحة عام 2005، كسبت الأرجنتين اللقاء بثلاثية سجلها: خوان رومان ريكيلمي جوليو كروز وروبرتو فابيان آيالا.

أما المواجهة الثانية، فكانت رسمية ضد قطر ضمن منافسات كوبا أمريكا 2019، وفاز منتخب الأرجنتين بثنائية سجلها كل من سيرجيو أجويرو، ولاوتارو مارتينيز في مشاركة قطر كضيف شرف.

ويحمل اللاعبون السعوديون أملا في كسر السلسلة التاريخية للمنتخب الأرجنتيني، الذي وصل إلى 36 مباراة دون خسارة، ليصبح على بعد مباراة واحدة من كسر رقم منتخب إيطاليا كأكثر فريق بالتاريخ على صعيد سلسلة «اللاهزيمة».

في المقابل، انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده.

وأثار ميسي القلق بغيابه عن التدريبات الجماعية للمنتخب والتدريب منفردا أخيرا، وهو ما أطلق صافرات الإنذار في الأرجنتين، خوفا من غيابه عن المباريات الأولى لـ»راقصي التانغو» في المونديال.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ميسي سيكون جاهزا للمشاركة في لقاء السعودية، رغم غيابه عن التدريبات أخيرا.

وأضافت، بأن الطاقم التدريبي لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني، يحرص على عدم إثقال كاهل ميسي بشكل يومي، حتى لا يعاني من أي مشاكل عضلية، ولهذا السبب تدرب «البرغوث» منفردا ودون كرة، يومي الجمعة والسبت.

ويتطلع ميسي (35 عاما) إلى قيادة الأرجنتين لتحقيق كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بعد لقبي 1978 على أرضها، و1986 في المكسيك، بقيادة الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

مواجهات الأخضر الافتتاحية في كؤوس العالم:







1994 خسر من هولندا بـ(1/2)



1998 خسر من الدنمارك بـ(صفر/1)



2002 خسر من ألمانيا بـ (صفر/8)



2006 تعادل أمام تونس بهدف لمثله



2018 خسر من روسيا بـ (صفر/5)



تحضيرات الأخضر الودية للمونديال:





خسر من كرواتيا بهدفين لهدف



تعادل أمام ألبانيا وهندرواس وبنما



وكسب مقدونيا الشمالية وأيسلندا



مواجهات الأخضر المتبقية: