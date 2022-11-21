3 دول خليجية الأكثر شراء لتذاكر المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن بيع نحو ثلاثة ملايين تذكرة لكأس العالم في قطر، في وقت أكد رئيسه جاني إنفانتينو أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات إلى مستوى قياسي.

وأوضح متحدث باسم «الفيفا» لوكالة «فرانس برس» أنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح.

وأضاف المتحدث أن قطر، والسعودية، والإمارات العربية، والولايات المتحدة، والمكسيك، وبريطانيا المتحدة، والأرجنتين، وفرنسا، والهند، والبرازيل كانت الأسواق الأولى.

وشهدت بداية كأس العالم زيادة في الاهتمام بالمباريات الـ64 على مدار 29 يوما على الرغم من الدعاية السلبية المحيطة باستضافة قطر للعرس العالمي.

وتراكمت طوابير شراء التذاكر خارج مركز بيعها في الدوحة، وأبلغ المشجعون عن فترات انتظار طويلة للوصول إلى منصة التذاكر الرسمية عبر الإنترنت.

وتجاوزت قطر حصة التذاكر المبيعة في مونديال روسيا 2018 عندما بيع ما يزيد قليلا عن 2.4 مليون تذكرة.

وكان إنفانتينو قال في وقت سابق، إن إيرادات الاتحاد الدولي لأربع سنوات تقدر بنحو 7.5 مليارات دولار بحلول نهاية العام.

وتعد مسابقة كأس العالم مصدر الدخل الرئيس للهيئة العالمية والإيرادات تزيد بأكثر من مليار دولار عما كان متوقعا قبل أربع سنوات.

وأشار إنفانتينو في مؤتمر ضم 211 جمعية منضوية تحت لواء «الفيفا» إلى أن نفقات الأخير ستتراوح بين 6.34 و6.5 مليارات دولار، ووعد بالإنفاق على «تطوير كرة القدم» من 1.75 إلى 2.25 مليار دولار.

الدول الأكثر شراء لتذاكر المونديال:

