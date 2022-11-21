شكرا لقرائتكم خبر تخصيص مواقع لعرض مباريات الأخضر بجامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت جامعة الملك خالد ضمن مبادرة «عسير تدعم المنتخب»، التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير أخيرا، مواقع لعرض مباريات المنتخب الوطني بمونديال كأس العالم 2022، الذي انطلق الأحد في قطر، إضافة إلى دعم المبادرة خلال إضاءة مبانيها باللون الأخضر، وتجسيد هوية المبادرة على عدد من مخرجاتها الإعلامية، وتنفيذ خطة اتصال في هذا الاتجاه.

وتأتي مشاركة الجامعة إيمانا منها بواجبها في دعم ممثل الوطن في المونديال، ودورها تجاه المجتمع في كل ما يدعم خطتها الاستراتيجية المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم».

من جهته، أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي البسامي، أن العمادة خصصت موقعين لعرض مباريات المنتخب السعودي للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة، وذلك في مسرح المدينة الجامعية بالقرعاء، ومسرح مجمع قريقر للطالبات، ابتداء من مباراة اليوم التي تجمع بين المنتخب الوطني ومنتخب الأرجنتين في تمام الواحدة ظهرا.

يذكر، أن الجامعة رحبت بجميع الراغبين في مشاهدة مباريات المنتخب الوطني، من جميع أفراد المجتمع، بمسرح المدينة الجامعية بالقرعاء.