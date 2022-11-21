تخصيص مواقع لعرض مباريات الأخضر بجامعة الملك خالد

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وتأتي مشاركة الجامعة إيمانا منها بواجبها في دعم ممثل الوطن في المونديال، ودورها تجاه المجتمع في كل ما يدعم خطتها الاستراتيجية المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم».من جهته، أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي البسامي، أن العمادة خصصت موقعين لعرض مباريات المنتخب السعودي للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة، وذلك في مسرح المدينة الجامعية بالقرعاء، ومسرح مجمع قريقر للطالبات، ابتداء من مباراة اليوم التي تجمع بين المنتخب الوطني ومنتخب الأرجنتين في تمام الواحدة ظهرا.
يذكر، أن الجامعة رحبت بجميع الراغبين في مشاهدة مباريات المنتخب الوطني، من جميع أفراد المجتمع، بمسرح المدينة الجامعية بالقرعاء.
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