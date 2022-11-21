أمير القصيم يستقبل الفائزين برالي حائل والألعاب السعودية

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وهنأ الأمير فيصل بن مشعل الفائزين برالي القصيم وحائل نظير ما حققوه من منجزات رياضية على المستوى المحلي، مؤكدا أن الوطن يفخر بإنجازات أبنائه، وأن هذا الإنجاز الرياضي يعد مكسبا رياضيا للمنطقة، واستمرارا لتميزها في المناشط الرياضية المتعددة بالمنطقة، داعيا سموه إلى الاستمرار على هذا النهج الذي يسهم في دعم وتطوير مختلف الرياضات بالمنطقة.من جانبهم، أعرب المتسابقون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير القصيم على دعمه وتحفيزه لهم الذي أسهم في تحقيق المنجزات الرياضية على الأصعدة كافة.
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