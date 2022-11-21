أمير القصيم يستقبل الفائزين برالي حائل والألعاب السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، في مكتبه بمقر الإمارة أمس، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، يرافقه المتسابقون الفائزون بالمركز الأول من أبناء المنطقة برالي القصيم ورالي حائل، والفائزون في دورة الألعاب السعودية من الأفراد وأندية المنطقة، وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وهنأ الأمير فيصل بن مشعل الفائزين برالي القصيم وحائل نظير ما حققوه من منجزات رياضية على المستوى المحلي، مؤكدا أن الوطن يفخر بإنجازات أبنائه، وأن هذا الإنجاز الرياضي يعد مكسبا رياضيا للمنطقة، واستمرارا لتميزها في المناشط الرياضية المتعددة بالمنطقة، داعيا سموه إلى الاستمرار على هذا النهج الذي يسهم في دعم وتطوير مختلف الرياضات بالمنطقة.

من جانبهم، أعرب المتسابقون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير القصيم على دعمه وتحفيزه لهم الذي أسهم في تحقيق المنجزات الرياضية على الأصعدة كافة.