كأس العالم قطر 2022 .. إنجلترا تسحق إيران بنصف دستة أهداف

الشارقة - اميمة ياسر - فاز منتخب انجلترا على نظيره إيران بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم المقام في قطر 2022 خلال الفترة ما بين 20 نوفمبرالجاري و18 ديسمبر المقبل.

وسجل أهداف المنتخب الانجليزي اللاعب جود بيلينجهام في الدقيقة 35 و اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 44 ورحيم سترلينج في الدقيقة 45 و بوكايو ساكا في الدقيقة 62 و ماركوس راشفورد في الدقيقة 71 و جاك غراليش في الدقيقه 90 فيما سجل هدف إيران اللاعب مهدي طارمي في الدقيقة 65.

وقام حكم اللقاء باحتساب 14 دقيقة وقت بدل ضائع في الشوط الأول بعد إصابة حارس إيران خلال أحداث الشوط الأول وفي الشوط الثاني تم احتساب 10 دقائق وقت بدل ضائع

وفي الثواني الأخيرة سجل علي كريمي هدف ثاني لإيران من ركلة جزاء

ويتواجد منتخبا إنجلترا وإيران رفقة منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

وبهذه النتيجة نجح منتخب انجلترا في حصد اول 3 نقاط في المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم فيما خلا رصيد إيران من أي نقاط.

تشكيل منتخب انجلترا

حراسة المرمى: بيكفورد

الدفاع: كيران تريبير، ستونز، هاري ماجواير، شاو

الوسط: ديكلان رايس، ماسون مونت، جود بيلينجهام

الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، ستيرلينج



تشكيل منتخب إيران

حراسة المرمى : علي رضا بيرانوند

خط الدفاع: صادق محرمي و ماجد حسيني و ميلاد محمدي و مرتضى بورعلي كنجي.

وسط الملعب: أحمد نور الله و علي رضا جهانبخش و إحسام حاج صفي

الهجوم: علي كريمي و مهدي تاريمي وسارادا ازمون.

ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ

ميروسلاف كلوزه – 16 هدفًا

رونالدو – 15 هدفًا

جيرد مولر – 14 هدفًا

جوست فونتين – 13 هدفًا

بيليه – 12 هدفًا

يورجن كلينسمان – 11 هدفًا

جاري لينكير – 10 أهداف

توماس مولر – 10 أهداف