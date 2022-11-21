"فيفا" يعلن بيع 3 ملايين تذكرة لمباريات مونديال قطر ويكشف قيمة الأرباح المتوقعة



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيع ما يقرب من ثلاثة ملايين تذكرة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، منذ طرح التذاكر للبيع وحتى يوم مباراة الافتتاح، في الوقت الذي توقع فيه إنفانتينو رئيس الفيفا أرباح قياسية.



وصرّح متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس أنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح الأحد.



وشهدت بداية كأس العالم زيادة في الاهتمام بالمباريات الـ64 على مدار 29 يومًا على الرغم من الدعاية السلبية المحيطة باستضافة قطر للعرس العالمي.



وتراكمت طوابير شراء التذاكر خارج مركز بيعها في الدوحة، وأبلغ المشجعون عن فترات انتظار طويلة للوصول إلى منصة التذاكر الرسمية عبر الإنترنت.



وتجاوزت قطر حصة التذاكر المباعة في مونديال روسيا 2018 عندما بيع ما يزيد قليلاً عن 2.4 مليون تذكرة.



وأضاف المتحدث باسم فيفا أن قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل كانت الأسواق الأولى.



في نفس السياق كشف السويسري غياني إنفانتينو رئيس الفيا أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دولار.



وقال إنفانتينو في مؤتمر صحافي في وقت سابق إن إيرادات الاتحاد الدولي لأربع أعوام تقدر بنحو 7.5 مليار دولار بحلول نهاية العام.



وتعتبر مسابقة كأس العالم مصدر الدخل الرئيسي للهيئة العالمية والإيرادات تزيد بأكثر من مليار دولار عما كان متوقعا قبل أربع سنوات.



وكان إنفانتينو قد أكد في مؤتمر صحفي قبل انطلاق كأس العالم، أن قطر ستقدم نسخة استثنائية من كأس العالم، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات حادة للغرب.



وقال الرجل الأول في عائلة كرة القدم: "أشعر اليوم أنني قطري، أشعر بأنني عربي، أشعر بأنني إفريقي، أشعر بأنني من ذوي الاحتياجات الخاصة، أشعر بأنني عامل مهاجر".



وأضاف: "مونديال قطر سيكون النسخة الأفضل في بطولات كأس العالم، أشعر بفخر كبير تجاه كل من عمل جاهداً على إنجاح البطولة".



