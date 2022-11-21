الامارات | نجوم الفن العرب يتفاعلون مع حفل افتتاح المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل نجوم الفن في العالم العربي، مع الافتتاح الباهر مع كأس العالم 2022 في قطر، أول من أمس، سواء بالحضور الشخصي أو عبر منصاتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، في تأكيدٍ على أهمية الحدث الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وشارك الفنان السوري قصي خولي، صور وفيديوهات من داخل استاد "البيت" في حفل افتتاح المونديال، ومتابعته لمباراة منتخبي قطر والأكوادور مباشرة من الملعب، فيما وضع الفنان العربي وليد توفيق في تغريدة له على تويتر، مقطع مصور من أغنية له عن قطر بعنوان "تحيا قطر"، معلقاً في تغريدته: "كل الحب لقطر الحبيبة وشعبها الغالي، وكل الأمنيات لهم في تنظيم أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق، وكلنا فخر بهذا الإنجاز التاريخي".

وكتبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعفويتها المعتادة على تويتر: "خلّي كل الدني تفرح، ونعرف أنه الفرح يولد طاقة إيجابية بكل العالم، مبروك قطر، مبروك للدور العربية المشاركة، مبروك للكرة الأرضية بتجدد الطاقة من خلال هذا المونديال".

وفي السياق ذاته، غردت نجمة الغناء اللبناني أليسا، على تويتر مع وضع صورة من حفل الافتتاح كتبت فيها: "مبروك لقطر والعالم العربي بكامله انطلاق كأس العالم لكرة القدم، وكل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة، قطر، والسعودية، وتونس، والمغرب"، مضيفةً أنها: "مناسبة استثنائية ومدعاة فخر للعرب جميعاً".

وعلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على الحدث، قائلةً عبر توتير: "قلبنا كبير ببلد عربي مثل قطر في استضافة كأس العالم بأفضل وأقوى تنظيم، فنعكس الصورة الحلوة عن العرب ومنطقة الخليج تحديداً أمام العالم أجمع".

وتفاعل المطرب الفلسطيني محمد عساف بتغريدة عفوية، قال فيها: "والله شيء يرفع الراس، وحقيقة فخورن كعرب بهذا العرس الكوري.. شكراً قطر".