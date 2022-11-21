الامارات | نتيجة تاريخية جديدة في مباراة إنجلترا وإيران بكأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الإنجليزي أفضل انطلاقة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم وأكبر نتيجة في كافة المباريات وحقق الفوز بنتيجة 6-2 على منتخب إيران في انطلاقة مباريات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة التي تضم أمريكا وويلز، ويرسل المنتخب الإنجليزي إنذار شديد اللهجة بهذا الكم من الأهداف في مباراة واحدة.

وبعد خسارة قطر أمس أمام الإكوادور، في أول خسارة لبلد مضيف بتاريخ بطولات كأس العالم في المباراة الافتتاحية بعد 92 عاماً، جاء المنتخب الإنجليزي ليسجل تاريخ جديد له في مشاركاته ببطولة كأس العالم، وتصدر مجموعته الثانية في البطولة.

ونجح المنتخب الإنجليزي في خطف المباراة بالشوط الأول عن طريق إحراز 3 أهداف في أخر 10 دقائق عن طريق جود بيلينجهام، وبوكايو ساكا، ورحيم ستيرلينج، وفي الشوط الثاني أكمل الإنجليز السداسية عن طريق ساكا الذي أحرز ثاني أهدافه في المباراة، وماركو راشفورد، جاك جريليش، بينما أحرز هدفي إيران مهدي طارمي لتنتهي المباراة بنتيجة 6-2.

وبهذه النتيجة حقق مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت 9 انتصارات مع المنتخب الإنجليزي في البطولات القارية ليكون أكثر من أي مدربٍ آخر