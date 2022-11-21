شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قاعود يقترب من الرحيل عن البنك الأهلى فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود قاعود، لاعب فريق البنك الأهلى، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب عدم اعتماد الجهاز الفني على اللاعب فى المباريات الماضية.

ويبتعد قاعود عن التشكيل الأساسى للفريق منذ فترة كبيرة وقام اللاعب بالبحث عن بعض العروض للخروج معارا خلال المرحلة المقبلة للمشاركة أساسيا والعودة مرة أخرى عقب استعادة مستواه.

ويواجه فريق البنك الأهلى نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد غد الأربعاء باستاد الدفاع الجوى فى الخامسة مساءً.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط حيث تمكن الفوز على سيراميكا والتعادل مع فاركو وسموحة.