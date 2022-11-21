شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات فى الجيم واجتماع مع كولر وتقسيمة لـ3 فرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية فى الجيم تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الاستعداد للمرحلة المقبلة ومباراة المقاولون العرب.

وخاض الفريق جانباً من التدريبات البدنية وبعض الجمل الفنية المحددة، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية ضمت ثلاث فرق بمشاركة جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي والسلام.

ويحرص كولر على تدريب المهاجمين والمدافعين على تدريبات تخصصية خاصة بضربات الرأس من خلال الجهاز الذى تم تركيبه باستاد التتش مؤخراً بناءً على تعليمات المدرب السويسري.

ويستهدف كولر الارتقاء بالجوانب الفردية والمهارية للاعبين عن طريق التدريبات التخصصية خلال التدريبات أو باستخدام الأجهزة المختلفة مثل ضربات الرأس، ويرغب المدير الفني للأهلي فى تطوير مستوى الهجوم بالفريق من أجل زيادة القوة الهجومية بعد استئناف المباريات محلياً لاسيما وأن الفريق عانى من أزمة إهدار الفرص قبل توقف الدوري.