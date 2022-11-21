شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يحصل على 24 ساعة راحة إضافية بعد العودة من الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، راحة سلبية لأحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

يأتي ذلك عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في معسكر نوفمبر الجاري والذي تخلله مباراة بلجيكا الودية بالكويت والتي انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد مصطفى "زيزو" في التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر.

وانتظم اللاعبون الدوليون الثلاثة عمر جابر وإمام عاشور ومحمد عواد حارس المرمى، فى تدريبات الزمالك اليوم، فيما حصل زيزو على راحة إضافية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.