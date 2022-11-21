شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ملعب الإسماعيلى بسبب الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت إدارة الصيانة بالنادي الإسماعيلي بتجهيز الملعب لمواجهة موجة الصقيع القادمة، وذلك من خلال تغطية أرضية الملعب بالكامل بالمشمع لتحقيق عوامل التدفئة لتجنب تعرض العشب للإجهاد.

وقال المهندس محمد الشافعي، مسؤول صيانة الملعب فى تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلى، "الملعب لن يحتضن أى تدريبات أو مباريات فى الوقت الحالي، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الإسباني خوان جاريدو وأيمن الجمل مدير الكرة".

وأضاف، "نتطلع من خلال تلك التغطية لإعادة الملعب لبريقه، بجانب تنفيذ إجراءات الصيانة اللازمة من تسميد وتسفيف أرضية الملعب استعدادًا لاستضافة مباريات الدوري الممتاز".

وتابع مسئول الصيانة، ”الفريق يخوض حالياً معسكر بالإسكندرية لذلك فضلنا إقامة عمليات الصيانة خلال هذا التوقيت“.