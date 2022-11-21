شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى دورى كرة السلة بين الأهلى والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات نهائي بطولة دورى المرتبط رجال، والتى تنطلق غدا الثلاثاء حيث تقام المباريات بنظام الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى على لقب الدورى، بينما يلتقى الزمالك مع الجزيرة على المركزين الثالث والرابع، على أن تقام المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وفى حال التعادل في نقاط الذهاب والإياب يؤخذ بنظام الترتيب لفرق الرجال فقط.

موعد مباراة نهائى دورى السلة

تقام مباراة الاهلى والاتحاد فى السابعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، على مستوى الرجال، وفى الخامسة والنصف مساءً على مستوى فرق المرتبط، كما يلتقى الزمالك مع الجزيرة فى الثالثة عصراً لفرق الرجال والواحدة ظهراً للمرتبط.

وصعد الأهلى إلى الدور النهائي من بطولة الدورى بعد الفوز على الزمالك في نصف النهائي بينما صعد الاتحاد على حساب الجزيرة.

قرارات اتحاد السلة

وكان اتحاد السلة قد قرر منع الجماهير التي تواجدت في مباراة نصف النهائي بين الأهلى و الزمالك من حضور المباريات لمدة ثلاثة أشهر واخطار شركه تذكرتي بذلك ، مع توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها ثلاثون ألف جنيه ، و توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها عشرون ألف جنيه ، بالإضافة إلى تحمل كلا الناديين كافة التلفيات الخاصة بالصالة من جمهور كل منهما وفقا لما تقره الصالة التى اقيمت عليها المباراة ، كما تقرر إجراء تحقيق مع المدير الفني للنادي الأهلي أوجستي بوش.