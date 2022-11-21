شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الزمالك الدولى ينتظمون فى التدريبات استعدادًا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، انتظام الثلاثي عمر جابر و إمام عاشور ومحمد عواد حارس المرمى، ولم ينتظم أحمد زيزو فى التدريبات.

يأتي ذلك عقب انتهاء الراحة التي حصلوا عليها من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بعد عودتهم من معسكر المنتخب الوطني الأخير خلال شهر نوفمبر والذى تضمن مواجهة بلجيكا الودية التي أقيمت فى الكويت.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وتحدث المدير الفني مع اللاعبين وطالبهم ببذل أقصى جهد والتركيز استعدادا للمباراة المقبلة أمام المصري في كأس مصر للتقدم خطوة نحو المنافسة على اللقب .

وشرح "فيريرا" بعض الأمور الخططية والفنية لتنفيذها فى مران اليوم استعدادا للقاء المرتقب أمام الفريق البورسعيدي .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.