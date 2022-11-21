شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة فى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، فى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم 2022، ونشر أحمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برفقة حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني خلال وجوده فى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباريات كأس العالم التى انطلقت فعالياتها أمس.

وعلق سليمان على الفيديو قائلا، "أجواء جميلة بقطر بصحبة كابتن حسن شحاتة، وصديقنا المصرى عزوز قبل مباراة إنجلترا وإيران".

ويلتقى اليوم فى بطولة كأس العالم 2022، منتخب إنجلترا مع نظيره الإيراني، والولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره الويلزى ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما تختتم الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بمواجهة نارية بين منتخب هولندا ونظيره السنغال.