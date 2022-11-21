شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يجتمع مع لاعبي الإسماعيلي فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، محاضرة فنية مساء الإثنين، وذلك استعدادًا للقاء فاركو بعد غد الأربعاء على ملعب الإسكندرية في رابع جولات مسابقة الدوري المحلي.

وتستهدف المحاضرة شرح كافة نقاط القوة والضعف للفريق المنافس والعمل على استغلالها بغرض حصد نقاط المباراة الثلاث وبدء تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

وكان الإسماعيلي قد انتظم في معسكرا مبكرا بالإسكندرية من أجل تحقيق مزيد من التركيز والانضباط داخل صفوف الفريق.

جدير بالذكر أن جاريدو ضم 23 لاعبًا خلال هذه المباراة، بينما كلف محمد حسيب المدير الفني لفريق الناشئين مواليد 2005 بتدريب اللاعبين المستبعدين لحين عودة الفريق إلى الإسكندرية.