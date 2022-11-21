تعرف على مواعيد مباريات دور الـ8 بكأس مصر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر موسم 2021 – 2022 السبت 26 نوفمبر، بمبارة الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الخامسة مساءً.

مباريات السبت 26 نوفمبر 2022

الزمالك مع المصري استاد برج العرب 5م.

مباريات الأحد 27 نوفمبر 2022

الأهلي مع المقاولون العرب استاد السلام الساعة 5م.

البنك الأهلي مع بيراميدز إف سى استاد القاهرة 5م.

ودخلت استعدادات فريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة المقاولون العرب بكأس مصر مرحلة الجد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التى خاضت فيها المنتخبات الوطنية عدة مباريات ودية.

من جهته منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لمساعده روى أجواش الذي سيتولى قيادة الفريق فى مواجهة المصري البورسعيدي بكأس مصر.

وحرص فيريرا على منح أجواش بعض التعليمات الفينة التى سيقوم بتنفيذها خلال مواجهة المصري، كما أكد المدرب أنه سيكون على تواصل دائم معه من حيث تحديد التشكيل الأساسي والتغييرات وكيفية إدارة المباراة خلال تواجده في البرتغال.

وتقرر سفر فيريرا المدير الفني خلال الساعات القليلة المقبلة، فى إجازة قصيرة؛ لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا.