شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدوليين لتدريبات بيراميدز استعدادًا للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو بيراميدز الدوليون لتدريبات الفريق الجماعية، بعدما انتهوا من المشاركة مع المنتخب الأول فى ودية بلجيكا، التى أقيمت فى الكويت وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وضم المنتخب من صفوف بيراميدز كلاً من أحمد الشناوى، وعلى جبر، أسامة جلال، ومحمد حمدى، وعاد اللاعبون لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وخاض لاعبو بيراميدز الدوليون تدريباتهم مع الفريق، اليوم، الاثنين، بعدما حصلوا على راحة أمس الأحد عقب العودة من الكويت، وخصص الجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونياس برنامجا تدريبيا لهم خوفًا من الإجهاد.