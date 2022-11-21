شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يقود مران الزمالك اليوم قبل السفر للبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى كأس مصر.

وحرص أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي بالزمالك ولاعبو الفريق على تقديم واجب العزاء للبرتغالي جوسفالدو فيريرا في وفاة نجل زوجته.

ومن المقرر أن يغادر المدير الفني فيريرا القاهرة مساء اليوم متوجها إلى البرتغال لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذى توفى مؤخرا .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.