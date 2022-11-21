شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 9 سنوات.. التايكوندو يحقق برونزية بطولة العالم بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات بطولة العالم للتايكوندو والتى أقيمت بالمكسيك خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجارى، والتى شارك فيها المنتخب المصرى بقائمة ضمت 10 لاعبين ولاعبات.

ولم يحقق لاعبو المنتخب خلال المنافسات سوى ميدالية برونزية فقط، عن طريق اللاعب سيف عيسى، بوزن تحت 80 كجم، والتى جاءت بعد غياب لمنتخب التايكوندو عن التتويج بميداليات بطولة العالم منذ 9 سنوات على مستوى الكبار .

وضمت قائمة المنتخب فى البطولة كلا من مصطفى فرج وزن تحت 58 ك، أحمد وائل وزن تحت 63 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، رامي عيسى وزن تحت 74 ك، سيف عيسي وزن تحت 80 ك، احمد راوى وزن تحت 87 ك، شهد سامى وزن تحت 49 ك، أشرقت نبيل وزن تحت 57 ك، آية شحاته وزن تحت 67 ك، ميسون إيهاب وزن تحت 73 ك.