شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يجهز "نبيه"مدافع منتخب 2006 للمشاركة مع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على منح محمد نبيه لاعب فريق الناشئين الفرصة فى الدخول بقائمة الفريق خلال المرحلة المقبلة والمشاركة فى المباريات عقب الظهور بشكل قوى فى التدريبات الجماعية .

ويعد محمد نبيه من أفضل العناصر الصاعدة فى فريق غزل المحلة، حيث من مواليد 2006 ويشغل مركز قلب الدفاع و شارك مع منتخب مصر تحت 17 عاما فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية والتى لم يتمكن من الوصول إلى النهائيات عقب تعرضة للهزيمة أمام ليبيا والمغرب والفوز على تونس.

وكان حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره أسوان بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1 عقب التعادل سلبيا فى الوقت الأصلى للمباراة والتأهيل إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الرابطة.

ويسعد فريق غزل المحلة حاليا لملاقة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 30 من الشهر الجارى وتقام على استاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط حيث تمكن من الفوز على الاسماعيلى وأسوان والتعادل مع المقاولون العرب.