شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطير إلى البرتغال مساء اليوم لحضور جنازة نجل زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برفقة مترجمه حسنى خطاب، إلى البرتغال مساء اليوم، الاثنين، لحضور جنازة نجل زوجته الذى توفى أمس الأحد.

وتقرر سفر فيريرا المدير الفني مساء اليوم، فى إجازة قصيرة؛ لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يتولى روى أجواش وأسامة نبيه مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض فى مواجهة المصرى، فى ظل غياب فيريرا.