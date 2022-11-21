شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها حضور حسن شحاتة مونديال قطر، و طلب لاعب الاسماعيلى فسخ تعاقده مع الفريق، بالاضافة إلى انتظام خماسى الأهلى فى مران اليوم .

فيريرا يطير إلى البرتغال مساء اليوم لحضور جنازة نجل زوجته

يغادر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برفقة مترجمه حسنى خطاب، إلى البرتغال مساء اليوم، الاثنين، لحضور جنازة نجل زوجته الذى توفى أمس الأحد. وفد اتحاد الكرة يحضر اجتماع "كونجرس" الفيفا يحضر وفد الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام رئيس الاتحاد، وبصحبته خالد الدرندلي نائب الرئيس وعامر حسين عضو المجلس، الاجتماع الثاني لكونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العالم 2022. خماسي الأهلي الدولى ينتظمون فى مران الفريق اليوم ينتظم لاعبو الأهلى الدوليون فى تدريبات المارد الأحمر، اليوم الاثنين، حيث أقام المنتخب معسكراً بالقاهرة ثم سافر للكويت وخاض مباراة ودية أمام بلجيكا مساء الجمعة باستاد جابر الأحمد في الكويت وفاز بهدفين مقابل هدف.