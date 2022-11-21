شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيواجه الزمالك أزمة غياب فيريرا عن مباراة المصرى بالكأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جيوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، السفر إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة فى إجازة قصيرة لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذى توفى مؤخراً، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف تلقى فيريرا خبر وفاة نجل زوجته؟

ج: تلقى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خبر وفاة نجل زوجته خلال قيادته لتدريبات الفارس الأبيض مساء أمس، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

س: كيف جاءت وفاة نجل زوجة فيريرا؟

ج: توفى نجل زوجة جيوسفالدو فيريرا مدرب نادى الزمالك فى حادث سير بتركيا.

س: هل سيغادر فيريرا القاهرة؟

ج: أعلن الزمالك سفر المدرب البرتغالي إلى بلاده فى إجازة قصيرة لحضور مراسم الجنازة، وأعلن الزمالك توفير مرافق للسفر مع فيريرا للحرص على تغلبه على أى عقبات من الممكن أن تواجهه.

س: هل يلحق فيريرا بمباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر؟

ج: لا.. نادى الزمالك أعلن أن فيريرا سيغيب عن مباراة المصرى المقبلة فى كأس مصر.

س: من سيقود الزمالك في مباراة المصرى بالكأس؟

ج: روي أجواش مساعد فيريرا سيتولى إدارة مباراة المصري البورسعيدى برفقة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

س: ماهو موعد مباراة الزمالك والمصرى بالكأس؟

ج: يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

س: هل هناك غيابات فى صفوف الزمالك قبل مواجهة المصرى؟

ج: نعم.. تضم قائمة غيابات الزمالك المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بسبب تواجده مع منتخب بلاده نسور قرطاج، المشارك فى كأس العالم 2022، المقام فى قطر، ولا يزال الغموض يحيط بموقف الثنائي أحمد فتوح، الظهير الأيسر، والسنغالي إبراهيما نداي؛ إذ يؤديان تدريبات تأهيلية فى الوقت الحالي، بعد إصابتهما بجانب تأكد غياب محمود حمدى الونش مدافع الفريق الذى أجرى جراحة فى أوتار الخلفية.