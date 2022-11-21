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حمدى فتحى يبدأ الجرى فى مران الأهلى بعد شد العضلة الأمامية

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القاهرة - سامية سيد - خاض حمدى فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجرى حول الملعب بشكل منفرد تحت إشراف محمود حمدى أخصائي التأهيل بالفريق. 

 

ويؤدى حمدى فتحي برنامجاً بدنياً وتأهيلياً منفرد بعد إصابته بشد خفيف فى العضلة الأمامية وذلك أثناء مشاركته فى معسكر المنتخب الوطنى. 

 

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون فى مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب فى كأس مصر والمحدد لها مساء الأحد القادم على ملعب الأهلي والسلام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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