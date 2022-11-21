هشام صالح يختار 5 مواهب جديدة للانضمام لمنتخب الصالات

القاهرة - سامية سيد - اختار هشام صالح، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة الصالات، خمسة لاعبين جدد للانضمام لصفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وحرص صالح وجهازه الفني على متابعة مباريات الدوري المصري لكرة الصالات، لتوسيع قاعدة الاختيار، قبل المعسكر المقبل للمنتخب، استعدادًا للمنافسات الدولية المقبلة.

كما يتابع الجهاز الفني الدي يقوده هشام صالح ويعاونه المدرب العام نادر رشاد ومدرب حراس المرمى أيمن عبدالمنعم عددًا من اللاعبين المحترفين في الدورى السعودي، لاختيار أفضل العناصر وضمها إلى المعسكر التدريبي المقبل.

وبدأ معسكر منتخب كرة الصالات الأخير في 4 نوفمبر الماضي، واستمر حتى 7 نوفمبر، لمتابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، خاصة مع انطلاق مباريات الدورى المصري، التي يتابعها الجهاز الفني لانتقاء العناصر المتميزة، لضمها إلى صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.