شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصرف مكافآت خاصة للاعبين بعد تخطى أسوان فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، صرف مكافآت للاعبى الفريق خلال الأيام المقبلة، لتحفيزهم عقب الفوز على أسوان للمرة الثانية والتأهل لدور الـ16 من عمر بطولة كأس الرابطة.

وكان فريق غزل المحلة حقق الفوز على أسوان بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1 بعد التعادل سلبياً فى الوقت الأصلى للمباراة والتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.

ويسعد فريق غزل المحلة حالياً لملاقاة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها 30 من الشهر الجارى باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث تمكن من الفوز على الإسماعيلى وأسوان والتعادل مع المقاولون العرب.