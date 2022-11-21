شكرا لقرائتكم خبر عن دسوقى "الإسماعيلى" يسعى لخطف أنظار جاريدو قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد دسوقي، المدافع الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، فى حالة تركيز كبيرة خلال التدريبات الأخيرة ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مسابقة الدوري المحلي.

ويتطلع دسوقي، حال عودته للمشاركة بصفة أساسية، لتقديم المستوى الفنى المميز بعد تأكد غياب أحمد محسن عن لقاء فاركو المقبل للإصابة.

ويحل الدراويش ضيفاً على منافسه فاركو الأربعاء المقبل فى الخامسة مساءً على ملعب الإسكندرية فى رابع جولات المسابقة.

جدير بالذكر أن الفريق يسعى لحصد أول انتصاراته بالدوري العام بعد التعثر بأول جولتين أمام الأهلي وغزل المحلة.