شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى يزور أسرته بالمحلة في إجازة سريعة بعد ودية المنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، على الحضور لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لزيارة والده وأسرته، في إجازة سريعة بعد ودية منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا والتي انتهت بفوز المنتخب بهدفين مقابل هدف.

وخلال زيارته حرص النني على مقابلة والده في المنزل وأيضا استقبال أصدقائه، كما زار شقيقته وزوجها.

وذهب اللاعب لأكاديمية النني الخاصة بوالده والتقي ببعض أصدقائه والتقط الصور التذكارية معهم.