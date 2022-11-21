شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. حكاية 5 أهداف مصرية فى 3 بطولات مونديالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منافسات بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر فى الفترة من 20 نوفمبر الجارى وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، ورغم أن منتخب مصر لا يشارك في النسخة الحالية من البطولة، إلا أن الفراعنة شاركوا فى 3 نسخ سابقة أعوام 1934، و 1990 ، و 2018.

وتمتلك مصر 5 أهداف فى سجلات تاريخ كأس العالم منذ انطلاقها، تم تسجيلها عن طريق كل من عبد الرحمن فوزى "هدفين"، ومجدى عبد الغنى "هدف"، بالإضافة إلى محمد صلاح "هدفين".

عبد الرحمن فوزى

شارك عبد الرحمن فوزى فى كأس العالم 1934 التي أقيمت بإيطاليا، وسجل الهدفين عندما شارك فى مباراة مصر والمجر، والتى انتهت المباراة بخسارة الفراعنة برباعية مقابل هدفى عبد الرحمن فوزى.

مجدى عبد الغنى

نجح مجدى عبد الغنى فى تسجيل هدف للفراعنة فى مرمى هولندا ببطولة كأس العالم التى استضافتها إيطاليا 1990، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

محمد صلاح

ويتقاسم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف في صفوف ليفربول لقب هداف مصر في المونديال، حيث سجل هدفين للفراعنة فى مونديال 2018 بروسيا، وشارك في مباراتين فقط، سجل في كل مباراة هدف، وهى مباراتا مصر أمام روسيا والسعودية.