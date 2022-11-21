شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى الدوليون ينتظمون فى التدريبات استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى في المران الجماعي للفريق والذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحدد الجهاز الفني للاعبين الدوليين مرانا استشفائيا وبرنامجا بدنيا للتخلص من الإجهاد بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأخير.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها مساء الأحد القادم على ملعب الاهلي و السلام.

ويحرص كولر على تدريب المهاجمين والمدافعين على تدريبات تخصصية خاصة بضربات الرأس من خلال الجهاز الذى تم تركيبه باستاد التتش مؤخراً بناءً على تعليمات المدرب السويسري.

ويستهدف كولر الارتقاء بالجوانب الفردية والمهارية للاعبين عن طريق التدريبات التخصصية خلال التدريبات أو باستخدام الأجهزة المختلفة مثل ضربات الرأس، ويرغب المدير الفني للأهلي فى تطوير مستوى الهجوم بالفريق من أجل زيادة القوة الهجومية بعد استئناف المباريات محلياً لاسيما وأن الفريق عانى من أزمة إهدار الفرص قبل توقف الدوري.