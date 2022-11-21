شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح روى أجواش تعليمات "مهمة قيادة الزمالك" أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لمساعده روى أجواش الذي سيتولى قيادة الفريق فى مواجهة المصري البورسعيدي بكأس مصر.

وحرص فيريرا على منح أجواش بعض التعليمات الفينة التى سيقوم بتنفيذها خلال مواجهة المصري، كما أكد المدرب أنه سيكون على تواصل دائم معه من حيث تحديد التشكيل الأساسي والتغييرات وكيفية إدارة المباراة خلال تواجده في البرتغال.

وتقرر سفر فيريرا المدير الفني خلال الساعات القليلة المقبلة، فى إجازة قصيرة؛ لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.