وفد اتحاد الكرة يحضر اجتماع "كونجرس" الفيفا

القاهرة - سامية سيد - يحضر وفد الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام رئيس الاتحاد، وبصحبته خالد الدرندلي نائب الرئيس وعامر حسين عضو المجلس، الاجتماع الثاني لكونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العالم 2022.

كما يحضر وفد الاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة منتخبي إنجلترا وإيران، التي يحتضنها استاد خليفة الدولي بالدوحة، فى افتتاح منافسات المجموعة الثانية بالدور الأول لكأس العالم.

وتوجه وفد اتحاد الكرة إلى قطر مساء الجمعة الماضى، بعد انتهاء مباراة منتخبنا أمام بلجيكا فى الكويت، من أجل حضور كونجرس الفيفا هناك. وحضر الثلاثي مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور أمس الأحد.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة تلقى 3 دعوات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل حضور كونجرس فيفا وافتتاح كأس العالم.