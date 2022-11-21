الامارات | طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة إسبانيا وكوستاريكا بكأس العالم 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أختار الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن لقيادة مباراة منتخبي إسبانيا وكوستاريكا المقررة الأربعاء المقبلة في استاد الثمامة ضمن مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم قطر 2022.

ويضم طاقم التحكيم الإماراتي الحكمين المساعدين محمد أحمد الحمادي وحسن المهري.

ويعد هذا أول ظهور لطاقم التحكيم الإماراتي في مونديال قطر بعدما سبق لنفس هذا الطاقم الظهور في مونديال روسيا.

وتعد هذه المرة السابعة التي يتواجد فيها التحكيم الإماراتي في كأس العالم بعدما تواجد في فترات سابقة في مونديال 94 و98 و2002 و 2006 و2010 و2018.