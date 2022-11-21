الامارات |  رئيس الدولة يهنئ هاتفياً أمير قطر بمناسبة افتتاح بطولة كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة .. هنأه خلاله والشعب القطري الشقيق بافتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في استضافة هذه البطولة العالمية التي تعد إقامتها في المنطقة إنجازا كبيراً لدولة قطر والعالم العربي مؤكداً دعم دولة الإمارات لقطر ومساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء.