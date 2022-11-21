الامارات | محمد صلاح السبب.. إلغاء ودية مصر والعراق في البصرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض الاتحاد المصري لكرة القدم العرض المقدم من الاتحاد العراقي لخوض مباراة ودية تجمع المنتخب العراقي مع المنتخب المصري في البصرة وجاء ذلك بسبب الشرط الذي كتبه الاتحاد العراقي في رسالته من أجل تحديد المقابل المادي للمباراة ووجه للاتحاد المصري.

وجاء عرض المباراة من جانب العراق إلى الاتحاد المصري بقيمة 100 ألف دولار، شريطة تواجد النجم محمد صلاح، نجم وهداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول، وفي حال غيابه عن المباراة يحصل اتحاد الكرة المصري على 50 ألفا دولار فقط.

ودفع شرط تواجد محمد صلاح لمواجهة "أسود الرافدين" اتحاد الكرة المصري لرفض العرض والاعتذار عن ملاقاه العراق وديا في البصرة، دون أبداء أي أسباب أخرى كما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وأصبح النجم المصري محمد صلاح علامة بارزة في كرة القدم العربية والعالمية، وهو ما يدفع كل المنتخبات لطلب مواجهة مصر من أجل المجموعة المصرية المحترفة التي يقودها النجم المصري وفازت مؤخراً على المنتخب البلجيكي في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الكويت الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وكان المنتخب المصري قد نجح في الفوز وإحراز هدفين عن طريق كلا من مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيغيه، فيما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.