الامارات | صديق محمد صلاح يكشف السر.. من المنتخب الذي يشجعه بمونديال 2022! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدافع منتخب كرواتيا ديان لوفرين، الصديق المقرب من هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، عن المنتخب الذي سيشجعه مو صلاح، في المونديال وهو السؤال الذي تداول بكثرة الفترة الأخيرة عن وجهة صلاح المقبلة.

وقال لوفرين في لقاء صحفي على هامش بطولة كأس العالم: "شرف عظيم أن أشارك في كأس العالم للمرة الثالثة، كان ذلك حلمي منذ الطفولة، "أول مباراة لي مع كرواتيا تعود إلى عام 2009 ضد قطر على وجه التحديد، لذا من المميز خوض تلك البطولة على الأراضي القطرية".



وأكد ديان لوفرين، أنه سيحظى بدعم زميله السابق في ليفربول، النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر، وقال: "أخبرني صلاح أنه سيدعمني في كأس العالم، لقد قال إنه سيأتي بالعلم الكرواتي، بالتأكيد هو يشعر بالغيرة مني بسبب عدم تواجده في كأس العالم، ونفس الحال كان سينطبق عليا لو لم أصعد إلى كأس العالم وهو حضر، لكنني صراحة حزين أنه ليس هنا وكان قريب من ذلك بالفعل، ويستحق التواجد في قطر لأنه يستحق ذلك، ولكنه خسر أمام ماني الذي كان الأفضل".

ويبدأ منتخب كرواتيا، وصيف بطل العالم في المونديال الماضي مبارياته في نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، بمواجهة نظيره المغربي يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب البيت، في مدينة الخور القطرية، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وكندا، وأكد لوفرين، أن محمد صلاح لم يخبره كيف هزم منتخب المغرب في أمم أفريقيا كما أنه لم يسأله.